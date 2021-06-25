Знак распада

Профан вместо профи: сменилось руководство Бахрушинского музея.

Ольга Любимова, министр культуры РФ, совершила очередную ошибку: в день 80-летия начала Великой Отечественной назначила на ключевую должность в культуре абсолютно непрофессиональную, скандально известную «девушку со свастикой», чье фото с костюмированными «эсэсовцами», равно как и блокадные снимки, развешенные ею в ресторане музея на Поклонной горе, два с лишним года назад обошли Сеть.

Кристина Трубинова вместо Дмитрия Родионова стала директором Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Выбор, прямо скажем, циничный. Это назначение ярко иллюстрирует уровень нынешнего Министерства культуры, выбирающего не компетентность, а глубокую безграмотность — ради контроля «своего человека» над большими денежными потоками, направленными на реконструкцию музея.

И это не просто назначение — это знак распада руководства культурой, наглой безнаказанности, двойных стандартов.

Естественно, возмущено театральное и музейное сообщество страны.

Под письмом главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой разобраться в ситуации готовы подписаться Сергей Безруков, Алексей Бородин, Ирина Баканова, Александр Боровский, Сергей Женовач, Евгений Каменькович, Евгений Князев, Дмитрий Крымов, Данила Корогодский, Борис Мессерер, Наталья Сиповская, Валерий Фокин и многие другие.

Александр Калягин: «Кто стоит за произволом?»

Александр Калягин, художественный руководитель московского театра «Et Cetera», председатель Союза театральных деятелей России. Фото: Дмитрий Коробейников/ТАСС

Дмитрий Викторович Родионов — высочайший профессионал, интеллигентный и образованный человек, исследователь и знаток отечественного театра, историк театра, педагог… Окончил ГИТИС, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, кандидат искусствоведения. В 2014 году выступил инициатором и учредителем Премии в области литературы о театре «Театральный роман». Секретарь Союза театральных деятелей РФ, лауреат Премии Станиславского, почетный член Российской академии художеств.

С 2007 года генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, теперь уже бывший.

Уволили! По какой причине, здравомыслящему человеку не понять.

И еще больший абсурд: возможная кандидатура на пост генерального директора — Кристина Дмитриевна Трубинова, появившаяся в музее недавно, после чего музей покинуло 40 человек.

Все, что сказано о Дмитрии Викторовиче, про нее не скажешь: нет ни премий театральных, ни ученой степени в искусствоведении, какой-либо деятельности в области культуры… ГИТИС или какой-либо другой профильный вуз не оканчивала, какие-то иные факты биографии, объясняющие ее появление в театральном музее, мне тоже неизвестны.

Но известна Кристина Дмитриевна своей скандальной фотографией — позировала на фоне свастики между парнями в форме немецких захватчиков. После чего покинула Музей на Поклонной горе. Скандал не помешал ей вновь подняться в «гору». Кто-то решил, что менеджер с таким креативным мышлением может оживить жизнь Театрального музея?

Кристина Дмитриевна получила должность заместителя директора. Весь коллектив музея взбунтовался, тогда в Союз написали нам письмо сотрудники с просьбой разобраться в ситуации. Дмитрий Викторович пытался самостоятельно разрулить скандал, но сам оказался его жертвой.

Такова история увольнения профессионального директора Театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Честно говоря, мне она кажется возмутительной (простите за грубость). Что или кто стоит за таким произволом?

Дмитрий Родионов: «Меня вынудили согласиться»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

— Дмитрий Викторович, тот редкий случай, когда не можешь поверить в происходящее: вас действительно уволили?

— Да, меня вчера пригласила министр культуры Ольга Борисовна Любимова и известила об этом.

— А какую причину назвал учредитель, чтобы объяснить увольнение человека, который 13 лет своей жизни целиком посвятил Музею Бахрушина и превратил его в один из самых успешных и развивающихся институтов в сфере культуры?

— Ну, главный аргумент: я не нашел общего языка с двумя заместителями министра, Сергеем Обрывалиным и Аллой Маниловой, и со своей первой заместительницей, Кристиной Трубиновой.

— Знаменитой «девушкой со свастикой», которая узнала о существовании Станиславского, как и о многом другом, буквально позавчера? Почему вы это приняли?

— Простите, порядочному человеку невозможно продолжать работать, когда работодатель говорит, что не хочет с ним сотрудничать. Я не могу настаивать в такой ситуации.

— Но трудно согласиться с подобной несправедливостью…

— Меня вынудили согласиться. Возникло много вопросов в отношении комплексной проверки деятельности музея в марте за период 2016-2018: резюмирующая часть с перечнем нарушений почему-то резко была усилена министерством, хотя предварительный акт был обычным для такого рода проверок. Конечно, грустно, что столько сил положено на развертывание большого количества программ, проектов, фестивалей, а сейчас и музейного квартала «Бахрушинский», который был начат по моей инициативе и благодаря поддержке тогдашнего министра культуры Александра Алексеевича Авдеева. Этот проект мы медленно, но верно двигали вперед, теперь он превратился в огромный комплекс работ по реставрации и реконструкции всех объектов Музея Бахрушина. Это, с моей точки зрения, должно наконец-то обеспечить Музею Бахрушина, особо ценному объекту культурного наследия народов России, достойное будущее.

— Целевая адресная программа развития была подписана еще при министре Авдееве. А когда состоялось решение о выделении бюджетного финансирования на реконструкцию?

— На сегодняшний момент средства музею выделены. В прошлом году — в размере 1,5 млрд рублей на реконструкцию бывшей медсанчасти № 32, где будет музейно-театральный центр Бахрушинского музея, в нынешнем году — порядка 650 млн рублей на реставрацию четырех домов на территории главной усадьбы, и по первоначальному плану в этом же году должны быть выделены деньги на реставрацию главного дома и ремонт всех филиалов музея. Но последнее пока финансированием не обеспечено.

— Решение о направлении денежных потоков и внедрение в музей Кристины Трубиновой совпадают?

— По времени — да.

— Вам какую-то работу предложили?

— Да, мне была предложена должность президента музея, я ответил: «Замечательно. А кто будет директором?» — «Кристина Дмитриевна Трубинова». Я сказал: «Ольга Борисовна, думаю, это ошибка, будет большой скандал». На что министр заявила, что ей не привыкать к скандалам и она готова принимать ответные меры.

— Звучит как откровенная угроза. То есть президентом, как уже спешат сообщить некоторые СМИ, вы не станете?

— Нет. Я отказался.

— Решение о назначении Трубиновой уже состоялось, ваше увольнение и ее назначение синхронны?

— Ну, по закону, с сегодняшнего дня должен быть назначен новый директор: федеральный музей не может остаться без руководителя. И я сейчас иду на работу — сегодня я уже не работник музея, поэтому мне надо сказать добрые слова людям, которым я действительно благодарен за их поддержку, за работу совместную, за все эти годы.

Марина Токарева

P.S.В Министерстве культуры РФ нам объяснили, что экс-директор Бахрушинки Дмитрий Родионов не уволен. Он назначен президентом Бахрушинского музея.

ДОСЛОВНО:

«Бывший генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов назначен президентом учреждения.

В новой должности он продолжит курировать научно-исследовательскую работу, займется организацией и проведением симпозиумов и конференций, комплектованием фондов, налаживанием межмузейных связей.

Бахрушинский музей должен стать научно-методическим центром по работе с театральными музеями и архивами театров страны. Для этого будет организована Ассоциация театральных музеев РФ и театров, обладающих музейными коллекциями. Также планируется сделать акцент на развитии межрегиональных проектов. Среди них: «Театральный универсум» — выставки и встречи для профессионалов и любителей театра, Бахрушинский благотворительный фестиваль, премия в области литературы о театре «Театральный роман» и другие.

В свою очередь, должность генерального директора, в обязанность которого будет входить обеспечение технической работы музея и поддержание необходимых условий для реализации актуальных выставочных проектов, займет Кристина Трубинова, работавшая ранее первым заместителем руководителя учреждения на протяжении последних двух лет. Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, его филиалов и раскрытию туристического потенциала музея».

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