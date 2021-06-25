 

Под Москвой мужчина вытолкал подругу из окна

25.06.2021, 5:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В больницу города Дрезна в Орехово-Зуевском городском округе Московской области доставили женщину с травмами, характерными для падения с высоты. За ее жизнь врачи боролись в течение десяти дней. Тем не менее, несчастна скончалась.

Оказалось, что что из окна второго этажа женщину после возникшей во время застолья ссоры вытолкал друг, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Мужчина уже дал признательные показания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / В США застрелили престарелого актера из фильмов Спайка Ли

27.01 / Названы болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий

03.08 / Моргенштерн показал, сколько стоит его получасовое выступление под фонограмму

10.11 / Мнение: Боливия поменяет свою столицу

16.05 / Четверть молодых людей вообще не хотят жениться: поздняя карьера и другие причины этого явления

02.03 / Подруга Анны Кастельянос рассказала о последних днях жизни артистки

22.10 / “Трагедия разделила мою жизнь на две части”: пронзительная речь Ефремова в суде

09.03 / Появились данные о новых льготах для пенсионеров

22.01 / «Умные не верят»! – Личное мнение

26.04 / Мнение: Он разложился на плесень и на липовый мёд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика