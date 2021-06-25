Мнение: Или ишак, или падишах

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем канале в Telegram. По его словам, это вызвано ростом числа заразившихся коронавирусом.

"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал он.

Тут, понятно, без нюансов не обошлось. С одной стороны губернатор Краснодарского края в тренде и сурово готов бороться с враждебным вирусом. Во всяком случае, проявляет готовность. С другой стороны, тест (или если человек совсем решил положить свое здоровье на алтарь Отечества и обогатил своей фамилией статистику, то и справка о вакцинации) — это не самая большая проблема. По сути, с 1 июля по 1 августа всё останется, как есть. Стрелять себе в колено никто не собирается. Это у Собянина там припекает, пусть он концлагерь строит у себя.

А вот с 1 августа теста будет недостаточно. Только документ о вакцинации. Без него заселять в гостиницы будет нельзя. Но и здесь губернатор понимает, что делает. До августа еще дожить надо, а там или ишак помрет, или падишах. По всем прикидкам, к августу свирепые мероприятия придется сворачивать — во-первых, можно уже доиграться окончательно, экономика банально не выдержит. Во-вторых, выборы. Как обеспечить результат, если вся управленческая машина занята поисками с лупой невидимого врага? Да и народ будет совсем озлоблен — там тоже до эксцессов недалеко. Понятно, что результаты выборов можно оглашать хоть сегодня, все уже расписано и посчитано. Но соблюсти ритуал надо.

В общем, пока Кондратьев ничем не рискует, но непреклонную решительность в вопросах борьбы продемонстрировал.

Кстати, из личных наблюдений — соседи рядом со мной ответственность проявлять не желают категорически. Плечо под живительную эвтаназию подставлять не хочет никто. Понятно, что выборка так себе, но для меня она вполне показательная.

С рациональной точки зрения этих людей можно понять. Еще в прошлом году вышло журналистское расследование (да, в России еще существует этот жанр, еще не всех посадили). Расследование касалось достижений Центра Гамалеи в вопросах производства аналоговнеимеющих вакцин. И вот с достижениями, мягко говоря, не очень. Антигриппозная вакцина «АдеВак Флю» стоимостью в 1,6 млрд рублей, полученных от Роснано в 2009 году, закончилась приговором о хищении 400 млн рублей. Вакцина не зарегистрирована до сих пор. Векторный препарат «ГамФлюВак» исследуется с 2010 года по сей день, препарата нет. Громко объявленная Путиным вакцина против вируса Эбола «ГамЭвак» и «ГамЭвак-Комбо» существует лишь в виде заявления Путина. В ВОЗ регистрационные документы так и не поступили, препараты не были допущены до вакцинации во время новых вспышек в Африке. Вакцина против ближневосточного респираторного синдрома БВРС-КоВ (MERS-CoV) разрабатывалась, но не зарегистрирована ВОЗ.

И вот эта последняя вакцина крайне интересна, так как именно на ее базе создана векторная вакцина «Гам-Ковид-Вак». Который разрешен в России, но который так и не зарегистрирован ВОЗ. Именно им и колят сейчас доверчивых россиян.

Логичный вопрос — если у этих ребят так ничего толком и не получилось с другими вакцинами, то откуда такая уверенность, что с этой все распрекрасно (если не считать слова патологического лжеца из Кремля)?

Российский народ, возможно, тёмен и невежественнен. И не обладает иммунологическим образованием. Но очень хорошо понимает — если наша власть начинает что-то активно пропагандировать, то как минимум нужно от этого держаться в сторонке. Во избежание. Вопрос «А то вдруг чего…» даже не стоит. Обязательно «вдруг чего…» безо всяких «А то…»

—