В РПЦ оценили возможность использования QR-кодов для входа в храмы

Церковь не будет вводить условия посещения храмов по QR-кодам, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Думаю, нет. Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов», – ответил Легойда на вопрос, возможно ли введение QR-кодов в храмах, передает РИА «Новости».

По его словам, в церквях сегодня соблюдаются все меры предосторожности. «Во многих храмах люди стоят на улице во время богослужения, благо погода позволяет», – сказал Легойда.

Ранее в РПЦ заявили, что инициатива по введению QR-кодов для контроля посещаемости храмов является неэтичной, так как нарушает принцип свободы совести.