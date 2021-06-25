 

В центре Москвы нарушитель покусал полицейского

25.06.2021, 4:54, Новости дня
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В Москве на Зубовском бульваре произошел конфликт между мужчинами, в результате один из его участников укусил прибывшего на место полицейского, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«На службу «02» поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе дома 2 по Зубовскому бульвару. Один из участников инцидента в ходе разбирательства причинил телесные повреждения полицейскому, прибывшему на место происшествия. Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В правоохранительных органах уточнили, что говорить о нападении, возможно, преждевременно.

«Один из участников конфликта укусил полицейского», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что в мае патрульный экипаж в погоне за нарушителем в Энгельсе Саратовской области врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадали три человека, двое из которых – полицейские.



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