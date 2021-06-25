 

В Подмосковье двое мужчину угнали семь машин

25.06.2021, 4:16, Разное
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Сотрудники полиции взялись за расследование угона одного автомобиля в Химках. Улики привели их к двум подозреваемым, мужчинам 37 и 46 лет, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В домах у них нашли не только оборудование для угона, но и документы на другие машины. В их гаражах и на участках стояли частично разобранные машины. По предварительным данным, мужчины причастны к похищению по меньшей мере семи автомобилей в Московской области. Сумма ущерба, согласно предварительным оценкам, превышает семь миллионов рублей.



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