 

Мнение: Спешный визит

25.06.2021, 4:06, Разное
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На фоне идущего вывода иностранных войск из Афганистана его руководитель Ашраф Гани прибыл в США. Судя по всему, он будет просить убежище. Официальная часть носит протокольный характер, так что скорее всего, самое важное – это именно неофициальная причина прилета. До 11 сентября остается совсем немного времени, после этого ни одного американского солдата в Афганистане не останется.

При этом продолжается сдача в плен целых подразделений афганской армии. Сдается в основном элита – спецназ. Просто военные либо разбегаются, либо находятся в местах базирования. Талибан не может захватить всю территорию лишь потому, что у него для этого недостаточно людей. Но коллапс власти буквально налицо.

Источник: Эль Мюрид



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