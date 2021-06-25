В Евросоюзе предложили с осторожностью открывать национальные границы

В Евросоюзе стоит ускорить вакцинацию от COVID-19, а внешние границы открывать с осторожностью, рассказал источник в ЕС о дискуссии лидеров стран союза по этой теме на проходящем саммите в Брюсселе.

«Все государства-члены (союза в ходе саммита – прим. ВЗГЛЯД) выразили удовлетворение нынешней скоростью кампании по вакцинации во всем ЕС. Широко обсуждаются вопросы появления и распространения варианта «дельта». Поэтому вакцинация должна ускориться еще больше, а внутренние и внешние границы должны открываться осторожно и скоординировано», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии.