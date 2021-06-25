 

Захарова объяснила цель провокации с британским эсминцем

25.06.2021, 3:57, Новости дня
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Провокация с британским эсминцем в Черном море нужна была для того, чтобы укрепить на Западе миф о непредсказуемости России, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный, в том числе, и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия», – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее постпред РФ пообещал затронуть инцидент с эсминцем Британии на площадке ОБСЕ.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ РФ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД РФ обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.



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