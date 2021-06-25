 

Военные помогли с ликвидацией последствий наводнения в Крыму

25.06.2021, 3:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военнослужащие Минобороны РФ завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления в районах Керчи, Ялты и Севастополя, сообщили в ведомстве.

«Группировка Минобороны РФ продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного обильными паводками на территории Республики Крым. Военнослужащие завершили выполнение основного объема работ в районах городов Керчь, Ялта и Севастополь», – приводит сообщение представителя ведомства ТАСС.

В наиболее пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС. По данным Минобороны, всего военнослужащими очищено 139 километров дорог, свыше 57 кубометров территорий социально значимых объектов, приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Кроме того, восстановлено 66 километров разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено свыше 5 тыс. кубометров мусора. Из 237 домов военные вывезли пришедшее в негодность имущество, также они раздали местным жителям более 470 кубометров питьевой воды.

«К мониторингу обстановки в районах ЧС привлечено четыре вертолета Ми-8 армейской авиации ЮВО и четыре беспилотных летательных аппарата. Медицинскими подразделениями Минобороны РФ создан необходимый запас лекарственных средств и медицинского имущества из расчета поступления до 1 тыс. больных, из них 300 – для больных инфекционного профиля, в том числе новой коронавирусной инфекцией», – сообщили в Минобороны. В ведомстве также добавили, что на горячую линию поступило 2168 обращений граждан, за сутки – 317.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим ЧС регионального масштаба. Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу помочь властям Крыма в ликвидации последствий наводнения. МЧС направило в регион более 200 спасателей. Пострадавшим жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. На помощь пострадавшим пришли военные.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.03 / Летевший из Владивостока в Москву самолет совершил вынужденную посадку

13.01 / CNN – «им следовало быть умнее» — Колин Паэулл покинул Республиканскую партию из-за Трампа

26.01 / Mitsubishi показала кадры с дорожных испытаний кроссовера Outlander

24.03 / Впервые обнаружили новую Hyundai Staria в полный рост без камуфляжа

14.12 / В Telegram-каналах заявили об отставке Пашиняна. Его пресс-секретарь информацию опровергла

26.04 / Взрывы в Чехии могли быть частью операции ГРУ РФ против Украины – Bellingcat

22.08 / Власти Калифорнии эвакуировали почти 120 тыс. человек из-за пожаров

08.09 / Тульский пряник стали печь на 74% быстрее

06.03 / Компания Microsoft ускорила работу браузера Edge на 41%

19.02 / Создана квантовая голограмма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика