Военные помогли с ликвидацией последствий наводнения в Крыму

Военнослужащие Минобороны РФ завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления в районах Керчи, Ялты и Севастополя, сообщили в ведомстве.

«Группировка Минобороны РФ продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного обильными паводками на территории Республики Крым. Военнослужащие завершили выполнение основного объема работ в районах городов Керчь, Ялта и Севастополь», – приводит сообщение представителя ведомства ТАСС.

В наиболее пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС. По данным Минобороны, всего военнослужащими очищено 139 километров дорог, свыше 57 кубометров территорий социально значимых объектов, приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Кроме того, восстановлено 66 километров разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено свыше 5 тыс. кубометров мусора. Из 237 домов военные вывезли пришедшее в негодность имущество, также они раздали местным жителям более 470 кубометров питьевой воды.

«К мониторингу обстановки в районах ЧС привлечено четыре вертолета Ми-8 армейской авиации ЮВО и четыре беспилотных летательных аппарата. Медицинскими подразделениями Минобороны РФ создан необходимый запас лекарственных средств и медицинского имущества из расчета поступления до 1 тыс. больных, из них 300 – для больных инфекционного профиля, в том числе новой коронавирусной инфекцией», – сообщили в Минобороны. В ведомстве также добавили, что на горячую линию поступило 2168 обращений граждан, за сутки – 317.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим ЧС регионального масштаба. Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу помочь властям Крыма в ликвидации последствий наводнения. МЧС направило в регион более 200 спасателей. Пострадавшим жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. На помощь пострадавшим пришли военные.