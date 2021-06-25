 

Декор на память: идея рамы для зеркала из старых детских игрушек (фото)

25.06.2021, 3:48, Разное
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В доме, где есть дети, непременно обнаружится большое скопление игрушек. Родители недоумевают, куда можно убрать всю эту гору мелких деталей и миниатюрных фигурок. Одна мама нашла выход из ситуации и решила вопрос хранения маленьких игрушек кардинально.

Необычный подход

Конечно, огромное количество разбросанных по дому игрушек может свести любого родителя с ума.

Коллекционные детские игрушки из шоколадных яиц, детали от конструктора и множество прочих штучек доставляют массу неудобств при хранении. Особенно остро этот вопрос встает, когда дети вырастают и перестают в них играть.

Одна мама поделилась фото своего решения этой проблемы. Она рассказала, что дети выросли, а выкинуть их игрушки ей было жалко. Вот она и решила сделать необычный декор для детской комнаты.

Она просто взяла и приклеила все игрушки в хаотичном порядке на раму для зеркала. Многие пользователи пришли в полный восторг от этой идеи. Некоторые начали судорожно рассматривать фото и выискивать знакомых персонажей.

Идея оказалась очень популярной. В комментариях под фотографией родители писали огромное спасибо и обещали поделиться своими вариантами преображения зеркал. Действительно, дети всегда трепетно относятся к игрушкам, даже когда становятся взрослыми. Этот декор позволит сохранить их воспоминания и украсит интерьер комнаты.



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