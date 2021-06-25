Косы, локоны и короткие стрижки. Модные прически на остаток 2021 года

Оказывается, практически все популярные на данный момент стрижки сейчас постепенно теряют свою актуальность, и во второй половине 2021 года им придут на смену новые. Найти что-то интересное и разобраться в модных прическах вам поможет наша подборка стильных причесок.

Стрижка маллет

Стрижка маллет несомненно является самым большим трендом в прическах этого лета. Она стала популярна как у знаменитостей, так и у простых людей. К примеру, Билли Айлиш сделала себе довольно резкую вариацию этой стрижки. Однако она выглядит так круто в сочетании с ее свежим светлым цветом волос.

Двухцветные локоны

Этим летом образы 90-х станут особенно популярны. В моду вернулись двухцветные прически. Они отличаются нанесением более светлого цвета на переднюю часть волос. Сочетайте темные волосы с высветленными светлыми прядями, такими, как у Дуа Липы, или же используйте оттенки медового для создания более нежного, солнечного образа.

Пузырьковые косы

Пузырьковая коса – это в основном хвостики или косички с дополнительными резинками для волос, равномерно распределенными по длине. Они помогают создать эффект пузыря. Эта прическа выглядит супермило, а главное, на ее создание требуется буквально несколько минут.

Использование дополнительных лент для волос на длинном хвосте выглядит просто шикарно.

Челка-шторка

Челка вернется во всех формах в 2021 году, но именно эта мягкая, широкая, разрезанная челка будет доминировать этим летом.

Дженнифер Лопес не часто ходит с челкой, однако ей она очень идет. Если вы не уверены в том, пойдет вам ровная или же косая челка, которая также будет актуальна в этом сезоне, то челка-шторка – идеальный вариант. Она выглядит стильно и отлично смотрится практически с любой прической и любым типом волос.

Длинные слои

Хотя в многослойных прическах не будет ничего революционного, они будут очень популярны до конца этого года. При минимальном уходе за волосами проще всего выбрать длинные слои, если вы не хотите каждые шесть недель возвращаться к парикмахеру для стрижки. Кроме того, это отличный вариант для тонких волос, так как слои помогают добавить подвижность и объем локонам.

Чтобы сделать лицо более обрамленным, попросите, чтобы ваши слои были расположены на передней части лица, как у Сабины Сокол на фото ниже.

Заколки-крабики

В прошлом году заколки-крабики снова стали пользоваться популярностью, и нет никаких признаков того, что они канут в неизвестность в ближайшее время. На самом деле их можно признать самым трендовым аксессуаром для волос 2021 года. Они просты в использовании и суперуниверсальны, за счет чего привлекают все больше женщин. Образы с крабиками прямо-таки напоминают о 90-х и о детстве, возможно, именно поэтому они вновь на пике популярности.

Этот аксессуар для волос хорошо смотрится как в ярких так и пастельных тонах. Модель Роузи Хантингтон-Уайтли смогла создать довольно нежный образ, попросту собрав волосы бежевой заколкой.

Вторая половина 2021 года будет отличаться возвращением в моду всевозможных причесок, которые были когда-то популярны в прошлом. Поэтому, если вы хотите поностальгировать по былым временам, то сейчас самое время сделать соответствующую прическу и создать образ, который был вам когда-то по душе.