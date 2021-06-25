 

В Воронежской области на полигоне погиб военный

25.06.2021, 3:30, Новости дня
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Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области при неосторожном обращении с оружием, ведется проверка.

«Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы на полигоне Погоново», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Согласно предварительной информации, солдат погиб при неосторожном обращении с оружием в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Ранее на учениях в Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник.



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