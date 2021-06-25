В Воронежской области на полигоне погиб военный

Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области при неосторожном обращении с оружием, ведется проверка.

«Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы на полигоне Погоново», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Согласно предварительной информации, солдат погиб при неосторожном обращении с оружием в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Ранее на учениях в Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник.