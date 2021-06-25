 

В Госдуме оценили идею пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС

25.06.2021, 3:30, Новости дня
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Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами – хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, сообщила депутат Госдумы Елена Панина.

«Берлин и Париж предлагают перезагрузить отношения ЕС с Москвой.Под таким заголовком вышла статья в газете Financial Times. Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза. Инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС. Фактически речь идет о возврате к формату встреч на высшем уровне РФ – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России», – написала Панина в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что предложение европейских коллег пригласить Путина на встречу – хороший сигнал для России, это показывает приоритетность РФ перед Украиной. «Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А все это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо. Однако наша страна не поддалась давлению», – считает парламентарий.

В среду сообщалось, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.



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