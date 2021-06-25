Стал известен ответственный за проход британского эсминца вблизи Крыма

Окончательное решение о проходе британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, маршрут предложил министр обороны Бен Уоллес, сообщил источник The Daily Telegraph в министерстве обороны королевства.

По словам источника издания, идея о проходе «Дефендера» стала причиной спора между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как утверждается в статье, и предложил подобный маршрут, передает ТАСС.

По версии издания, глава британского внешнеполитического ведомства опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. «Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник «Дефендеру» было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды», – сообщил источник изданию.

Сам Джонсон ушел от ответа на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы «Дефендер» прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства Соединенного Королевства добавил, что не будет обсуждать тему «принятия оперативных военных решений». При этом сотрудники британского правительства заверили, что в кабинете министров не было разногласий по поводу предполагаемой миссии.

В статье приводятся слова источника в британском министерстве обороны, который сказал: «Мы все одна большая семья». Источник же в МИД в свою очередь сказал, что Рааб «поддерживает право «Дефендера» на мирный проход через украинские воды».

Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

В МИД РФ обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды РФ у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу РФ вблизи Крыма.