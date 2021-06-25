 

Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Бессилие Запада

25.06.2021, 3:18, Разное
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Министры иностранных дел стран ЕС на днях одобрили новые ограничения против Белоруссии. Отмечается, что санкции были разработаны в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

В Евросоюзе призвали белорусского лидера освободить всех политических заключенных, положить конец репрессиям оппозиционеров и журналистов, а также начать масштабный национальный диалог. В противном случае объединение задумается о новых мерах поддержки белорусов.

Лукашенко прокомментировал новые санкции в ходе визита в Гродненскую область. Белорусский политик отметил, что происходящее не должно повлиять на работу предприятий. “Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции (Запада. – Прим.ред.) – это бессилие”, – сказал он.

Инцидент с Ryanair произошел 23 мая. Самолет, летевший в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Данные о взрывном устройстве не подтвердились. За время пребывания лайнера в Белоруссии были задержаны два его пассажира – Роман Протасевич и его спутница Софья Сапега.

Случившееся возмутило многих западных политиков. ЕС и США полагают, что Александр Лукашенко отдал приказ посадить самолет для того, чтобы задержать оппозиционера. Как на обвинения отреагировал белорусский лидер, Вы узнаете из этого материала.



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