Мнение: Предупредительная стрельба по “Дефендеру”.

Предупредительная стрельба по курсу британского эсминца "Дефендер"

Которой по заявлению МО Британии "не было".

МО Британии и МИД Украины в очередной раз покормили свою аудиторию с лопаты известной субстанцией.

Несколько ранее МИД РФ предупредил, что в случае упорства с такими провокациями, огонь может открываться не только по курсу, но и по цели.

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