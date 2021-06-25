Мнение: Предупредительная стрельба по “Дефендеру”.
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Предупредительная стрельба по курсу британского эсминца "Дефендер"
Которой по заявлению МО Британии "не было".
МО Британии и МИД Украины в очередной раз покормили свою аудиторию с лопаты известной субстанцией.
Несколько ранее МИД РФ предупредил, что в случае упорства с такими провокациями, огонь может открываться не только по курсу, но и по цели.
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Источник: Colonel Cassad
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