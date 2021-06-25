 

Мнение: Нулевая толерантность

25.06.2021, 3:10, Разное
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Петербургский губернатор Беглов призвал относиться к «антипрививочникам» с нулевой толерантностью.

Что такое «антипрививочник» – неясно. Определения нет. Нет ни одного закона или даже нормативного документа, где давалось бы определение этому тягчайшему преступлению. Но относиться к нему предлагается именно как к преступлению. Кстати, нет и такого понятия, как «нулевая толерантность» – это тоже крайне абстрактное и весьма размытое понятие.

Вся эта галиматья очень напоминает историю с «международным терроризмом». Вроде бы да, терроризм — это зло. И у него есть четко верифицированное определение как в международных документах, так и в национальных законодательствах. А вот «международный терроризм» – зверь, юридической науке неизвестный. А потому его начали трактовать в хвост и гриву. Кому как взбредет. И не только трактовать — но и воевать. От всей души. Миллион убитых только в Ираке плюс выжженный регион — это как раз про нечеткость формулировок, когда политическая целесообразность юбер аллес.

С предложением Беглова всё то же самое. Предлагается в рамках политической целесообразности ввести террор любого уровня против неопределенной группы населения, которая по мнению власти является «антипрививочниками». То, что при этом идут лесом не только права человека, но и российская конституция и международные обязательства России, никого не смущает и не волнует. Целесообразность — вот сегодняшняя база для принятия любых решений.

Собственно, любой фашизм начинается именно так — с создания базы деления на «своих» и «чужих» с жесткой установкой принятия любых мер неограниченного насилия в отношении «чужих». Причем сегодня «свой» в любой момент может стать «чужим» просто потому, что целесообразность — она всегда неконкретна. А раз так — то те, кто сегодня призывает к неограниченному насилию над людьми иных взглядов, должны готовиться писать в будущем письма со словами: «Товарищ Путин! Произошла чудовищная ошибка!»

Источник: Эль Мюрид



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