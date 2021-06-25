Мучнистую росу можно убрать. Как избавиться от напасти дачников
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Существует огромное количество заболеваний, которым могут быть подвержены растения, но наиболее распространенным среди них является мучнистая роса, от которой могут пострадать овощные культуры, деревья, цветы и даже комнатные растения. Изначально она выгляди как белый пятнистый налет, но затем пятна становятся больше, налет плотнеет и становится все темнее, превращаясь в коричневый. Начинается болезнь на стебле и листьях, расположенных возле грунта, но затем распространяется на все растение. И тут очень важно заметить это и остановить болезнь.
Избавляемся от мучнистой росы
Самым эффективным и проверенным средством от этой болезни является обыкновенный пепел. Правда, чтобы воспользоваться им, сначала нужно будет хорошенько просеять 300 грамм пепла, чтобы избавиться от посторонних примесей. Затем его нужно развести с небольшим количеством воды и поставить ее на огонь, где жидкость должна покипеть в течение получаса. Далее ее процеживаем и разводим в 10 л воды. Вот этой подкормкой и нужно полить растения, поврежденные мучнистой росой. Причем, лучше всего сделать это пару раз в месяц.
Профилактика мучнистой росы
Однако лучше все-таки не допустить возникновения этой болезни, что совсем не сложно. Весной, когда хоть немного потеплеет, нужно хорошенько обрезать все растения, разрыхлить грунт у корней и подкормить растение специальным комплексом минеральных удобрений, в составе которого должно быть небольшое количество азота.
Летом нужно правильно поливать растения, стараясь, чтобы грунт не был слишком сухим и влажным, что для него одинаково плохо. И еще в это время нужно регулярно осматривать почву, дабы заблаговременно успеть вырвать все сорняки и уничтожить вредителей. И наконец, осенью нужно будет оборвать или обрезать все засушенные ветки и пораженные болезнями побеги, а также собрать с почвы мусор и упавшие плоды, чтобы они не гнили потом под снегом и не привели к поражению растения.
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