Мучнистую росу можно убрать. Как избавиться от напасти дачников

Существует огромное количество заболеваний, которым могут быть подвержены растения, но наиболее распространенным среди них является мучнистая роса, от которой могут пострадать овощные культуры, деревья, цветы и даже комнатные растения. Изначально она выгляди как белый пятнистый налет, но затем пятна становятся больше, налет плотнеет и становится все темнее, превращаясь в коричневый. Начинается болезнь на стебле и листьях, расположенных возле грунта, но затем распространяется на все растение. И тут очень важно заметить это и остановить болезнь.

Избавляемся от мучнистой росы

Самым эффективным и проверенным средством от этой болезни является обыкновенный пепел. Правда, чтобы воспользоваться им, сначала нужно будет хорошенько просеять 300 грамм пепла, чтобы избавиться от посторонних примесей. Затем его нужно развести с небольшим количеством воды и поставить ее на огонь, где жидкость должна покипеть в течение получаса. Далее ее процеживаем и разводим в 10 л воды. Вот этой подкормкой и нужно полить растения, поврежденные мучнистой росой. Причем, лучше всего сделать это пару раз в месяц.

Профилактика мучнистой росы

Однако лучше все-таки не допустить возникновения этой болезни, что совсем не сложно. Весной, когда хоть немного потеплеет, нужно хорошенько обрезать все растения, разрыхлить грунт у корней и подкормить растение специальным комплексом минеральных удобрений, в составе которого должно быть небольшое количество азота.

Летом нужно правильно поливать растения, стараясь, чтобы грунт не был слишком сухим и влажным, что для него одинаково плохо. И еще в это время нужно регулярно осматривать почву, дабы заблаговременно успеть вырвать все сорняки и уничтожить вредителей. И наконец, осенью нужно будет оборвать или обрезать все засушенные ветки и пораженные болезнями побеги, а также собрать с почвы мусор и упавшие плоды, чтобы они не гнили потом под снегом и не привели к поражению растения.