 

Мучнистую росу можно убрать. Как избавиться от напасти дачников

25.06.2021, 2:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Существует огромное количество заболеваний, которым могут быть подвержены растения, но наиболее распространенным среди них является мучнистая роса, от которой могут пострадать овощные культуры, деревья, цветы и даже комнатные растения. Изначально она выгляди как белый пятнистый налет, но затем пятна становятся больше, налет плотнеет и становится все темнее, превращаясь в коричневый. Начинается болезнь на стебле и листьях, расположенных возле грунта, но затем распространяется на все растение. И тут очень важно заметить это и остановить болезнь.

Избавляемся от мучнистой росы

Самым эффективным и проверенным средством от этой болезни является обыкновенный пепел. Правда, чтобы воспользоваться им, сначала нужно будет хорошенько просеять 300 грамм пепла, чтобы избавиться от посторонних примесей. Затем его нужно развести с небольшим количеством воды и поставить ее на огонь, где жидкость должна покипеть в течение получаса. Далее ее процеживаем и разводим в 10 л воды. Вот этой подкормкой и нужно полить растения, поврежденные мучнистой росой. Причем, лучше всего сделать это пару раз в месяц.

Профилактика мучнистой росы

Однако лучше все-таки не допустить возникновения этой болезни, что совсем не сложно. Весной, когда хоть немного потеплеет, нужно хорошенько обрезать все растения, разрыхлить грунт у корней и подкормить растение специальным комплексом минеральных удобрений, в составе которого должно быть небольшое количество азота.

Летом нужно правильно поливать растения, стараясь, чтобы грунт не был слишком сухим и влажным, что для него одинаково плохо. И еще в это время нужно регулярно осматривать почву, дабы заблаговременно успеть вырвать все сорняки и уничтожить вредителей. И наконец, осенью нужно будет оборвать или обрезать все засушенные ветки и пораженные болезнями побеги, а также собрать с почвы мусор и упавшие плоды, чтобы они не гнили потом под снегом и не привели к поражению растения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Мнение: Кассем Сулеймани стрит

09.09 / “Буря” в животе от стакана молока?

21.10 / В смартфонах Huawei линейки Mate 40 все датчики производства Sony

30.05 / MG Motor объединяет усилия с Attero для утилизации аккумуляторов электромобилей в Индии

27.06 / Мнение: Неправильные победители

26.01 / Финансист Богданов предупредил о росте спроса на локальные валюты

12.01 / Реальный папа: в Сети появилось редкое фото Константина Хабенского и его 13-летнего сына Ивана

13.12 / Мнение: Видеотрансляция сегодня: будем говорить о женщинах в искусстве

27.12 / Мнение: Выборы в Афганистане надежнее чем в США

20.01 / Российская делегация «гордо отказалась» участвовать в заседании комитета ПАСЕ по отравлению Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика