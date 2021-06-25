Суть в деталях: как оформить ванную комнату с винтажной эстетикой

Винтажный стиль никогда не выходит из моды. У него есть множество поклонников, которые мечтают внести винтажную эстетику не только в жилые помещения, но и в кухню, столовую, ванную комнату.

В последнем случае любители стиля наверняка задумываются о приобретении ванны на ножках: такая модель более всего ассоциируется с ретро-стилистикой. Однако без грамотно подобранных деталей великолепная, стоящая особняком ванна будет выглядеть не столь аутентично и эффектно, а иногда она может быть даже неуместной.

Еще одним из важных элементов, которые делают облик ванной комнаты завершенным и цельным, является смеситель в винтажном стиле. К примеру, французский бренд Jacob Delafon изготавливает модели, которые прекрасно смотрятся в интерьерах с элементами винтажного стиля.

Как создать в современной ванной комнате, которая довольно часто имеет весьма скромные размеры, спокойную и приятную атмосферу? Может ли это помещение измениться до неузнаваемости, стать элегантнее, светлее и привлекательнее? Дизайнеры знают несколько эффективных способов изменить в лучшую сторону интерьер ванной комнаты.

Выбираем цвет и отделку

Для отделки ванной комнаты в винтажном стиле можно подобрать несколько оригинальных вариантов. Рассмотрим каждый из них.

Покраска стен в пастельные светлые оттенки. Обратите внимание на светло-оливковый, бежевый, серый, цвет слоновой кости.Водостойкие обои в винтажном стиле с эффектом старой или пожелтевшей бумаги. Подойдут и цветочные паттерны либо узоры в стиле ар-деко. Сегодня производители предлагают множество таких полотен.Керамическая прямоугольная плитка, которая укладывается в виде кирпичной кладки.

Этот список можно продолжить – все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.

Ванна с ножками

Мы уже упоминали об этом элементе интерьера. Это действительно обязательный предмет, который должен присутствовать в ванной комнате, оформленной в винтажном стиле.

Могут быть бронзовыми, латунными, с позолотой, с состаренным эффектом или белыми ножки ванной, которая тоже может быть изготовлена из различных материалов. Кроме традиционных чугуна и стали, это может быть латунь или медь. Такие материалы отлично подчеркивают ретро-стиль. Вне всяких сомнений, ванна на ножках сделает интерьер комнаты изящным и элегантным.

Смесители в ретро-стиле

В 1935 году появилась культовая модель смесителя № 735 в каталоге Jacob Delafon. Она очень быстро получила популярность у заказчиков и стала источником вдохновения для современной коллекции смесителей Cleo 1889. Дизайнеры воплотили в ней дух давних эпох в сочетании с парижской роскошью. Изделия из этой линейки, бесспорно, станут прекрасным дополнением винтажных интерьеров.

При разработке смесителей дизайнеры стремились, чтобы модели выглядели максимально аутентично. Для этого было уделено особое внимание разработке изящных и элегантных деталей, таких как граненые белые керамические вставки и вентильные ручки с маркировкой. Поэтому такие смесители выглядят как предметы с историей, но обладают всеми преимуществами современного оборудования.

Сегодня компании, производящие сантехнику, предлагают целые коллекции, посвященные прошлым эпохам. Наибольшим спросом пользуются латунные смесители, но эффектно смотрятся краны с серебристым, бронзовым отливом и матовые. В винтажном стиле не возбраняется использование черных смесителей. В этом случае их следует поддержать стилистически, к примеру, подобрать в этом цвете аксессуары или текстиль.

Несколько видов смесителей разной конфигурации входят в серию Cleo 1889. Например, смеситель для раковины с необычно изогнутой формой излива. Такая модель в сочетании с современной раковиной и мебелью может стать оригинальным акцентом. Модель с высоким корпусом и универсальной формой идеально подходит для накладных раковин. Скульптурный напольный смеситель для ванны с широким изливом и душевая колонна заслуживают особого внимания. Хотя не составит труда представить такую модель в ванных комнатах начала XX века, они впечатляют своим функционалом, о котором не могли и мечтать 120 лет назад: к примеру, силиконовые форсунки не позволяют скапливаться известковому налету.

Красивые системы хранения

В любом дизайне мелочей не бывает. В винтажном стиле даже системы хранения должны ему соответствовать. Небольшая деревянная тумба, приобретенная на блошином рынке, подойдет для хранения полотенец.

Привычные полочки можно заменить изящными настенными ретро-корзинками. Соберите различные мелочи в плетеные и металлические корзины. Разлейте в металлические или стеклянные емкости с дозаторами шампуни. Сегодня их можно приобрести в любом магазине, торгующим домашним декором.

Винтаж в деталях

Оформите стены в винтажной ванной комнате зеркалами интересной формы в массивных рамах, черно-белыми фотографиями. Хорошо было бы раздобыть предмет декора с историей. Многие находят их на блошиных рынках. Если сделать этого не удалось, то можно купить стилизованный вариант, главное, чтобы он вписался в интерьер.