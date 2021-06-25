 

В Ялте из-за подтопления обрушилась подпорная стена музея под открытым небом

25.06.2021, 2:34, Новости дня
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В результате наводнения в Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок» в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В нашем музее под открытым небом произошло огромное обрушение подпорной стены, которую просто снесло, протяженностью 300 метров. Начался оползень. Фактически, до верхней точки, до беседки, осталось 3 метра», – отметила Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС, передает РИА «Новости».

По ее словам, 25 июня начнутся работы по ликвидации последствий обрушения и укрепления подпорной стены.

Уточняется, что «Поляна сказок» – музей скульптур на сказочную тематику под открытым небом. Расположен в окрестностях Ялты возле водопада Учан-Су, в лесу у подножия скалы Ставри-Кая.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.

Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.



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