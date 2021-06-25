 

Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма

25.06.2021, 2:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды РФ у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.

Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию пресс-службы Белого дома и Пентагона адресовать вопросы по инциденту с участием британского «прогулочного» эсминца у побережья Крыма к властям Британии, а не Соединенных Штатов.

«А что так? Он все-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США. Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях «мирный проход» британского эсминца не мог не согласовываться с «большим братом», – написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.

Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабль по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

В МИД РФ обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу РФ вблизи Крыма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store

05.02 / Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

01.08 / Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи

28.02 / Байден предупредил об угрозе американским военным в Сирии от проиранских боевиков

29.04 / Киргизия заявила об усилении военного присутствия на границе с Таджикистаном

27.08 / Die Welt – для борьбы с внешними и внутренними врагами Европе нужна единая армия

09.03 / Назван срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск»

25.11 / Трамп – Парижское соглашение по климату было создано, чтобы убить экономику США

09.03 / В Тернополе стадион переименовали в честь Шухевича. Посол Израиля потребовал отменить решение

30.10 / Легендарный пикап Chevrolet K5 Blazer превратили в электрокар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика