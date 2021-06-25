США приветствовали секторальные санкции ЕС против Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал решение Евросоюза ввести экономические секторальные санкции против Белоруссии.

«Соединенные Штаты приветствуют объявление Советом ЕС адресных экономических санкций против режима в Белоруссии. Мы вместе с нашими партнерами требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с [самолетом авиакомпании] Ryanair 23 мая», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

Накануне Евросоюз ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, предполагающие запрет на экспорт в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.

В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада.

Ранее Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.