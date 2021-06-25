США приветствовали секторальные санкции ЕС против Белоруссии
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Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал решение Евросоюза ввести экономические секторальные санкции против Белоруссии.
«Соединенные Штаты приветствуют объявление Советом ЕС адресных экономических санкций против режима в Белоруссии. Мы вместе с нашими партнерами требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с [самолетом авиакомпании] Ryanair 23 мая», – приводит слова госсекретаря ТАСС.
Накануне Евросоюз ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, предполагающие запрет на экспорт в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.
В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада.
Ранее Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.
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