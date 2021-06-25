Контролировать каждый шаг: чего не выдерживает даже настоящая любовь

Наверное, каждый человек мечтает встретить свою вторую половину и построить крепкие, уважительные отношения или создать семью. И даже если вам повезло влюбиться, и ваш визави ответил вам взаимностью, все трудности построения взаимоотношений у вас еще впереди. В связи с этим психологи предупреждают о таких типах поведения, которые являются разрушительными для пар. Вот, чего не стоит делать, по их мнению.

Учитывать, кто делает больше

Живете вы в зарегистрированном браке или являетесь партнерами, вы должны быть одной командой и делать все возможное для общего успеха. При этом на определенном жизненном этапе у кого-то может быть больше возможностей, например, в материальном обеспечении семьи. И тогда вторая половина не должна сыпать упреками, если визави делает все возможное, но пока что у него не все получается.

Нападать друг на друга

Как известно, идеальных людей не бывает. Поэтому необходимо быть снисходительным ко своей второй половине. Например, супруг не всегда кладет на место свои вещи, что создает беспорядок в доме. Или партнерша не успела вовремя приготовить обед, потому что увлеклась шопингом. Следует быть снисходительными друг другу, не ставя “каждое лыко в строку”.

Манипулировать друг другом

Если вам попался партнер с менее сильным характером, чем вы, это не повод манипулировать им. Например, мужчина не выносит разговоров на повышенных тонах, а тем более ссор. И женщина пользуется этим, начиная выяснять отношения, чтобы добиться желаемого, и грозясь уехать к маме.

Обижаться друг на друга

В семейной жизни одним из важнейших качеств является терпение. Если вы будете воспринимать все замечания партнера и его промахи чересчур эмоционально, обижаться по любому поводу, это к хорошему не приведет. Если вас критикуют, лучше вдуматься в суть проблемы и постараться понять, что вашей второй половиной движут добрые намерения. Ведь это любимый вами и любящий вас человек.

Воспринимать хорошее отношение партнера как должное

Пусть ваш мужчина и не носит вас на руках, и не дарит каждый день цветы, но он может проявлять свою любовь другими способами. Например, помогать вам по хозяйству, встречать с работы в позднее время, делать комплименты. И подобные проявления нужно ценить и благодарить партнера за внимание и хорошее отношение. Так же и мужчина должен говорить спасибо за вкусный обед, порядок в доме и всегда чистые и выглаженные рубашки.

Жаловаться друг на друга

Как правило, жалобами на своего партнера или супруга в большей степени грешат особы женского пола. Женщины являются гораздо менее скрытными, чем мужчины. И когда в семье начинаются проблемы, некоторые из них спешат просить совета или помощи у подруг и родителей.

По мнению психологов, это порочная практика. Обсуждать поведение своего любимого человека, пусть, на ваш взгляд, и неправильное, отнюдь не лучший вариант, поскольку проблему это вряд ли разрешит, так как решить ее могут только двое. В то же время вы невольно настраиваете своих друзей и родственников против своей второй половины.

Держать секреты друг от друга

Некоторые люди считают, что иногда ложь во спасение просто необходима. Например, у супруги обнаружилось какое-то заболевание, которое, по мнению врачей, можно быстро вылечить. И она решает, чтобы не беспокоить любящего мужа, скрыть этот факт. И даже если все закончится хорошо, супруг, узнав о том, что у жены от него в принципе могут быть секреты, может изменить отношение к ней, потерять к ней доверие, стать подозрительным.

Пытаться изменить друг друга

Хотя выражать свои опасения, когда вы видите проблемное поведение партнера, вполне допустимо, не нужно пытаться заставить его измениться. Вместо ворчания, принижения достоинства или уговоров, следует сосредоточиться на вещах, которые вы можете контролировать, например на собственной способности помочь или своем добром отношении.

Ограничивать друг друга

Не стоит пытаться укротить своих партнеров. Им необходимо дать свободу, чтобы они могли развиваться. Даже если они преследуют свои индивидуальные интересы и цели, которые не разделяют со второй половиной, нужно оставлять друг другу личное пространство.

Игнорировать чувства друг друга

Иногда бывает трудно понять чувства друг друга. Тем более важно не обесценивать их, даже если они не всегда вам понятны. В здоровых отношениях партнеры признают чувства друг друга – оба имеют право на это.