Как сделать тонкое тесто для вареников с вишней, которое не рвется и удерживает сочную начинку

Украина известна своим отменным салом, борщом и варениками с вишней. Вишни часто сажают в украинских селах и деревнях. Поэтому в поисках лучшего рецепта этого сладкого блюда мы отправились в самое сердце украинской глубинки – в деревню к бабушке, эксперту по приготовлению вареников с начинкой из вишни.

Рецепт украинского вишневого лакомства

Для приготовления вареников нам понадобятся следующие ингредиенты:

четверть килограмма муки;одно яйцо;10 мл холодной воды;четверть чайной ложки соли;от 70 до 100 граммов сахарного песка (если вишня кислая, то больше, а если сладкая – меньше);от 600 до 700 грамм очищенной от косточек вишни;одна столовая ложка кукурузного крахмала.

При подаче готового блюда потребуются сахар, сливочное масло и сметана (все по вкусу).

Процесс приготовления

Первым делом очищаем от косточек вишни, после чего засыпаем их сахаром и оставляем настояться на час. Если вишня замороженная, то ее нужно сначала разморозить, а настаивать придется несколько часов.

Сливаем выделившийся сок в банку, а в вишневую массу добавляем крахмал и еще сахар, если ягоды кислые.

Для приготовления теста соединяем муку, яйцо и соль, добавляем туда сильно охлажденную воду и тщательно перемешиваем. Тестяную смесь раскатываем тонким пластом, толщиной всего 3 миллиметра, но не меньше. Из него вырезаем круги, диаметром 7 – 8 см. В каждый кружок кладем по несколько ягод и скрепляем вареники.

Далее, подсаливаем и нагреваем до кипения воду. Опускаем туда вареники и варим от 5 до 8 минут, в зависимости от их размера. Затем смазываем их сливочным маслом и посыпаем сахаром. К ним можно добавить сметану.

Что еще можно сделать

Наверное, каждый, кто провел детство в украинской деревне, пробовал эти сочные кисло-сладкие мешочки. Если же вам доведется побывать там вновь, обязательно попросите, чтобы бабушка научила вас искусству приготовления вишневых вареников.