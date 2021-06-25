Мама, да ты вообще в такси работаешь…

С чем сталкиваются женщины-таксисты: о преимуществах и рисках профессии.

Большинство россиян (69%) думают, что таксистки водят аккуратнее, чем их коллеги-мужчины. Светлана Данилова с этим согласна. Светлане 54 года, по образованию она учительница математики и воспитательница. Много лет проработала в родном Туапсе в детском саду. Работа ей нравилась, но прокормить семью на скромную зарплату не получалось. Тогда она и ушла в такси.

25% россиян придерживаются мнения, что водительницы хуже разбираются в правилах дорожного движения, чем их коллеги-мужчины.

Еще 33% — что освоить навигатор таксисткам труднее. Значит, водить они могут, но недостаточно хорошо.

Права Светлана получила давно, еще в конце девяностых. О том, что будет зарабатывать с их помощью, и не думала. Муж сказал, что не даст машину (семейную «восьмерку») — боялся, что разобьет. Так было, пока счастливый для Светланы случай не лишил его прав.

«Восьмерки» давно уже нет, сейчас Светлана ездит на белом Renault. Перевозками она занимается девять лет. Начинала в Туапсе, там водительниц было совсем мало. Но это, как считает Светлана, и не проблема: «Вообще, услуга «Женщина-водитель» не приносит большого дохода. Она дороже. А сейчас люди, наоборот, стараются экономить. Человек, который экономии ради детское кресло не заказывает, вряд ли захочет платить больше, чтобы вызвать таксистку. Но в Туапсе заказывали. Бывали мужчины, которые хотели почувствовать себя успешнее женщины за рулем или просто посидеть с ней рядом. Бывали женщины, которые боятся ездить с мужчинам. Чаще всего заказывали для детей».

Светлана Данилова. Фото: Арина Васильчук

60% пассажиров чувствуют себя в большей безопасности с женщиной за рулем. Поэтому водительницам чаще поручают перевозку детей.

Ездить с детьми без сопровождения соглашаются далеко не все. Светлана — исключение. Когда-то ее дочь-первоклассница ошиблась маршруткой и уехала далеко за город. Минуты поиска семилетней плачущей дочки мама запомнила на всю жизнь.

Светлана считает, лучше отправить ребенка на такси, чем на общественном транспорте. Но и это не гарантия безопасности: «Везла как-то девчушку в художественную школу. Спросила, сколько ей. Оказалось, 12 лет. Я как-то задумалась, школу проехали — дальше еще чуть-чуть, и город кончается. Получается, я завожу ее в лес. Она молчит. Я на нее смотрю. Как опомнилась, спрашиваю, чего ж молчит. А она и не понимает, в чем проблема, глазами хлопает. Ребенка надо научить вести себя в такой ситуации, прежде чем сажать в такси. Я ей объясняю: надо спрашивать, кричать, требовать остановить машину. А она все так же — глазами хлоп-хлоп».

40% таксисток сталкивались с некорректными замечаниями и комментариями о своей профессии. Причем как от посторонних людей, так и от близких.

Светлана признается, что сын и дочь — когда она начала работать, дети учились в школе — стеснялись. Не хотели садиться в машину, потому что она была оклеена рекламой такси. Сын как-то сказал: «Мама, ты в этой жизни ничего не достигла, ты вообще в такси работаешь». Сама Светлана работы не стыдится. Без нее она бы дала детям гораздо меньше. Уже выросшие, они это тоже понимают. Извинились.

Полтора года назад Светлана перебралась в Санкт-Петербург, поближе к дочке. Думала с переездом вернуться в педагогику, но взяла ипотеку. С ней и с незакрытым кредитом на машину на зарплату воспитателя не выжить.

Сейчас в день Светлана выполняет около 20 заказов. По меркам водителей — ничтожно мало. Но даже так она получает в два, а временами и в пять раз больше, чем раньше.

Бывают «случаи»…

Таисия Холодкова из Волжского тоже чувствует, что доходы в такси выше, потому и работает уже 10 лет. Она соглашается на все заказы — боится, что иначе рейтинг в «Яндексе» упадет. За ним Таисия внимательно следит. Другого места, где можно будет зарабатывать так же, для себя не видит.

После школы Таисия не училась, подрабатывала, где придется, с 12 лет. Мать осталась одна с четырьмя дочерями, нужно было помогать. Зато с вождением все сразу сложилось. Права Таисия получила в 19, пошла в автошколу за счет отпускных с первой официальной работы. Экзамен сдала с первой попытки.

Таисия Холодкова. Фото из личного архива

Водить Таисии нравится, хоть и на арендованной за половину месячного дохода машине. Особенно льстит, когда пассажиры узнают: в небольшом поволжском городе водительниц мало. Таисия думает, что пол водителя не так уж и важен. Главное, чтобы правила соблюдал.

79% россиян называют поездки на такси безопасными. Вот только для самих водительниц они нередко заканчиваются плохо.

Таисия не считает работу в такси безопасной, но таксовать все равно продолжает. Хочет, чтобы у ее пятнадцатилетней дочки было все. Оговаривается, что за рулем рискуют не только женщины — у всех «бывают случаи». С последствиями одного такого она сталкивается до сих пор.

— Дело было примерно в два часа ночи, я была на сутках, — вспоминает Таисия. — Подошел мужчина, попросил подвезти до дома. По дороге подобрали его друга и изменили маршрут. Попросили остановиться за местным рынком. Как затормозила — удар в лоб. Избили меня вдвоем. Без всяких оснований и требований. Посмотрели мои документы, сказали, что если сообщу, то найдут. Я испугалась, ни скорую, ни полицию не вызывала. Уже потом узнала, что почки отбили и спину сломали. Из-за этого долго не работала, не могла ходить, боли в спине часто возвращаются.

Такси — мечта всей жизни

Александра Сергейчук из Москвы думает, что ее работа не опаснее других: «Все почему-то так говорят, будто [работать в такси] страшно. С этого любая беседа начинается. Поэтому, когда меня спрашивают, не боюсь ли я работать, отвечаю вопросом: «А кого мне бояться? Вас?» Все как один начинают говорить, что точно не их, но ведь бывают всякие… Глупости».

Александра Сергейчук. Фото из личного архива

О правах и машине Александра мечтала с детства. Но долго не складывалось — после школы вышла замуж, ушла в декрет. Сдала экзамен по вождению только в 29 и уже восемь лет за рулем.

В такси Александра хотела пойти, даже когда не было прав, но все отговаривали — мало опыта. Поэтому начинала с грузоперевозок — ездила по РФ и Беларуси на микроавтобусе. Уже потом, набравшись опыта, ушла в такси. Хотелось общаться с людьми и «кататься, чтобы за это еще и деньги платили».

Сама Александра верит, что быть девушкой на дороге проще. Мужчины-водители и инспекторы часто закрывают глаза на ошибки, коллеги из таксопарка больше помогают. Но редкой или важной для отдельных групп пассажиров свою работу Александра не считает: «Я вожу в Москве, в цивилизованном городе, где гражданка за рулем уже давно не диво дивное».

Арина Васильчук

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