В рейтинге самых влиятельных женщин Украины на первом месте оказалась посол США

Посол США в Украине Кристина Квин оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».

«Любопытно, что самой влиятельной женщиной Украины признана гражданка США. Супруге президента Украины Елене Зеленской отвели лишь вторую ступень», – информирует Страна.ua.

На третьем месте расположилась генпрокурор Ирина Венедиктова, а на четвертом – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Пятое место досталось послу Великобритании Мелинде Симмонс.

Кроме того, в первую десятку вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети «Эпицентр» Галина Герега, депутат от «ЕС» Ирина Геращенко, сотрудница Офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла Украину на Евровидении.

Ранее сообщалось, что руководитель Банка РФ Эльвира Набиуллина вошла в список наиболее влиятельных женщин мира, составленный американским журналом Forbes.