 

В Татарстане дети отравились в лагере антисептиком

25.06.2021, 1:36, Новости дня
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В Татарстане в одном из лагерей в Пестречинском районе после распития антисептического средства, госпитализированы 6 детей в возрасте 10-13 лет, организована проверка, сообщили в прокуратуре Татарстана.

«Прокуратура Пестречинского района Татарстана проводит проверку по факту отравления детей в лагере «Чайка». Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – передает «Бизнес Онлайн», ссылаясь на сообщение ведомства.

По данным издания, дети после спортивного мероприятия из любопытства и незнания разбавили водой имеющийся в корпусе антисептик. Уточняется, что средство для дезинфекции рук размещено в лагере согласно санитарным требованиям.

Воспитатели и замдиректора быстро отреагировали на случившееся и сообщили об этом директору, которая вызвала «скорую». На месте ребятам оказали первую доврачебную помощь.

Детей госпитализировали в детское отделение Пестречинской ЦРБ, руководство лагеря оповестило о произошедшем родителей. По предварительным данным следствия, всего были госпитализированы шестеро детей в возрасте 10-13 лет. Сейчас ребята чувствуют себя удовлетворительно, их состояние опасений не вызывает.

Ранее сообщалось, что у 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор. 



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