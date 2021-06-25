 

США отреагировали на стрельбу по британскому эсминцу в водах России

25.06.2021, 1:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона, британская сторона «открыто сообщила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было», передает ТАСС.

Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабль по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД РФ обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / Судно, которое потерпело крушение возле Сан-Диего, использовалось для переправки нелегалов – погранслужба США

22.07 / Китай заявил, что США потребовали закрыть консульство в Хьюстоне

08.07 / Экс-глава Генштаба Украины описал сценарий «вторжения России»

10.07 / Фургал доставлен в Басманный суд

21.08 / Лавров обвинил Латвию и Эстонию в дискриминации русскоязычного населения

09.07 / Обнародованы записи с признанием Порошенко в причастности к диверсиям в Крыму

11.01 / Байден представил новый состав Совета нацбезопасности США. В него вошли чиновники времен Обамы

06.10 / На заводе Haval в РФ заметили новый кроссовер Haval H6

09.03 / Эксперт: Штрафы для IT-гигантов за нарушение законов РФ пора повысить до общемирового уровня

11.09 / Вашингтон вновь ответил на «вмешательство» Москвы санкциями — под удар попали один украинец и трое россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика