Зеленский о жене: Она – серый кардинал у нас дома

Ведущая Наталья Мосейчук отметила, что спрашивала у первой леди, всем ли она доверяет в окружении президента и та ей ответила: “Конечно, нет”.

Зеленского рассмешили эти слова.

“Она всегда очень откровенна и всегда была. Поэтому я всю жизнь с ней. Хочешь услышать правду – вот она”, – сказал президент.

Глава государства отметил, что его супруга чувствует людей.

“Она – такой серый кардинал у нас дома. Я просто знаю, что она точно меня любит, знает, кто я. Она для меня лучше [чем Раиса Горбачева]”, – добавил Зеленский, реагируя на реплики Мосейчук.

Первая леди давала интервью Мосейчук этой весной, видео-версия вышла 3 мая. Зеленская говорила, что в окружении президента нет людей, которых бы она ненавидела, но есть такие, кому она не доверяет и “не очень симпатизирует”. Телеведущая и Зеленской, ее мужу говорила, что ее сравнивают с супругой последнего секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла. Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года.

Первая леди занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорил, что при нем Зеленская “никогда не влезала в управление государством”.

“Нет. Лена очень имеет большое влияние, но это влияние – оно не распространяется… не распространяет она сознательно. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. Наверное, где-то я ошибаюсь”, – сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что больше всех президент прислушивается к жене.

Собеседники “ВВС Україна” в Офисе президента говорили, что Зеленский “очень уважает” мнение жены, но она не вмешивается в политику. По словам первой леди, она не дает супругу советов, касающихся работы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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