 

Для тех, кто хочет выглядеть молодо и модно: стильные прически для женщин старше 60 лет

25.06.2021, 0:56, Разное
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В повседневной жизни зрелые дамы возлагают на себя множество обязанностей по мере взросления. Слишком часто эти обязанности забирают внутреннюю энергию женщины. Один из способов вернуть ее – изменить себя к лучшему. А начать это дело можно с волос. Прически, представленные далее, делают зрелых женщин моложе и при этом гармонируют с возрастом.

Пикси для зрелых женщин

Длинный пикси, как на фото ниже, идеально подойдет для обладательниц тонких волос. Ведь слои и рванные концы придадут объема и легкости образу.

Острый пикси, с ультракороткими прядями, подстриженными с помощью машинки, выглядит довольно резко и необычно. Эта стрижка хорошо смотрится на любом цвете волос.

Объемное пикси с мелированием зрительно удлинит лицо и сделает его моложе. Такая прическа является прекрасной альтернативой классического пикси и не требует особого ухода. Даже в те дни, когда у вас не будет желания делать укладку, мягкая растрепанная структура волос будет выглядеть великолепно.

Виды боба

Острый ассиметричный боб, как на главном фото статьи, сделает образ женщины более интересным и современным.

Пикси-боб (см. фото ниже) – это идеальный баланс для многослойной и короткой стрижки. Сохранение длины вокруг уха позволяет накладывать сверху несколько слоев, что добавляет прическе визуально объема и легкости.

Боб с подрезкой – отличный выбор для зрелых женщин. Направление волос в разные стороны сделает образ более необычным.

Обычное каре – хорошо смотрится на женщинах старше 60 лет. К тому же короткая длина не требует много времени на укладку волос, но при этом такая стрижка выглядит очень женственно. Эту прическу также можно дополнить челкой, которая прекрасно завершит образ и смягчит его.

Короткий лохматый боб создаст слегка растрепанный и беспорядочный вид. А сочетание с ярким цветом волос добавит образу еще больше драматизма.

Другие варианты стрижек

Острая и стильная стрижка с асимметрией на одну сторону выглядит необычно и прекрасно обрамляет лицо. Такой крой прекрасно дополнит косая челка.

Слегка взлохмаченная прическа длинной до плеч станет дополнением любого элегантного и стильного образа. Эта прическа лучше всего подойдет обладательнице густых волос. Во время укладки вы можете использовать плойку, чтобы создать легкие волны и направить кончики волос к лицу, тем самым удачно обрамив его.

После 60 лет женщины могут выглядеть стильно и молодо вне зависимости от того, какая у них длина волос. Важно лишь подобрать прическу, которая подчеркнет природные данные и раскроет все плюсы ваших волос.



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