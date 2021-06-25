Как всегда выглядеть ухоженно: раскрываем секреты умывания, которые используют во Франции

Француженки славятся своей ухоженностью и утонченностью. В чем заключается их секрет красоты? Оказывается, французские женщины выработали целую систему ухода за лицом и четко следуют ей. Это помогает им сохранять молодость на долгие годы. В статье мы расскажем о секретах умывания, которые используют женщины во Франции.

Минимум средств для умывания

В ванной француженки невозможно встретить огромное количество средств для умывания и ухода за лицом. Ведь беспорядочно скупать косметику нет никакого смысла.

Французские женщины следуют принципу минимализма. По их мнению, лучше иметь один качественный продукт с универсальными свойствами, чем поставить на полку в ванной десятки баночек с косметикой. Ведь большое количество уходовых и моющих средств может вызвать негативную реакцию кожи.

Очищающие продукты

Француженки уделяют особое внимание очищению кожи. Они предпочитают использовать не пенящиеся средства, а мягкие препараты, не содержащие мыла.

Француженки любят умываться мицеллярной водой аптечных марок. После использования таких средств на лице не остается липкой пленки. Французские женщины также очищают кожу с помощью молочка или масла. Эти препараты не стягивают покровы и отлично удаляют загрязнения и остатки косметики.

Тонизирование кожи розовой водой

Французский уход за лицом предусматривает обязательное тонизирование кожи после умывания. Для этого используют специальные тоники на основе розовой воды.

Такое тонизирующее средство делает кожу мягкой, снимает раздражение и действует как легкий антисептик. Розовая вода также богата антиоксидантами, которые замедляют старение кожи.

Мягкий отшелушивающий скраб

Жесткие скрабы для лица не пользуются популярностью во Франции. Эти средства содержат грубые частицы, которые травмируют и разрушают кожный барьер. Француженки предпочитают мягкое отшелушивание кожи. Они используют нежные скрабы и проводят процедуру пилинга не чаще 1 раза в месяц.

Такой осторожный подход к отшелушиванию вполне оправдан. Ведь слишком частое применение скрабов и глубокий пилинг приводят к обезвоживанию эпидермиса. Мягкие отшелушивающие препараты делают лицо гладким и очищают поры.

Увлажнение после умывания

Француженки придают большое значение увлажнению кожи. По их мнению, это самый важный этап предотвращения старения.

Когда кожа теряет влагу, на ней быстро появляются морщины. Поэтому после каждого умывания француженки покрывают лицо увлажняющим кремом. Это предотвращает обезвоживание эпидермиса.

При выборе увлажняющих кремов француженки учитывают свой тип кожи. Для сухого эпидермиса они выбирают средства на основе масел, а для нормального и жирного используют средства с гиалуроновой кислотой.

Французские женщины принимают во внимание и время года. Зимой они используют густые кремы с тяжелой текстурой, а летом переходят на более легкие увлажняющие средства.

Заключение

Французская система ухода за кожей считается одной из лучших в мире. Ведь она предусматривает бережное отношение к лицу и использование продуктов самого высокого качества.