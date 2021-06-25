Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня

Минцифры РФ планирует к 30 июня закончить на портале «Госуслуг» интеграцию базы россиян, которые переболели коронавирусом, и предоставить им QR-код, сообщил заместитель главы министерства Олег Качанов.

«По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти млн записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего», – отметил Качанов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как получить QR-код для посещения ресторана в Москве.

Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.