С легкомоторным самолетом в Архангельской области пропала связь
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Легкомоторный самолет пропал со связи в Верхнетоемском районе Архангельской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 20.30 <…> поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом, который проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра», – приводит слова источника ТАСС.
В МЧС добавили, что командир воздушного судна выходил на связь в 18.45 мск. Как сообщил источник в силовых структурах региона, на борту могли находиться два человека.
В 21.05 на вертолете Ми-8 в предполагаемый район поиска отправилась группа спасателей Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС РФ по области.
Ранее в четверг три человека погибли под Петербургом при крушении вертолета Росгвардии, выполнявшим учебно-тренировочный полет. Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта. На земле никто не пострадал. Причиной крушения, по предварительным данным, мог стать отказ двигателя.
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