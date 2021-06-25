С легкомоторным самолетом в Архангельской области пропала связь

Легкомоторный самолет пропал со связи в Верхнетоемском районе Архангельской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 20.30 <…> поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом, который проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра», – приводит слова источника ТАСС.

В МЧС добавили, что командир воздушного судна выходил на связь в 18.45 мск. Как сообщил источник в силовых структурах региона, на борту могли находиться два человека.

В 21.05 на вертолете Ми-8 в предполагаемый район поиска отправилась группа спасателей Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС РФ по области.

Ранее в четверг три человека погибли под Петербургом при крушении вертолета Росгвардии, выполнявшим учебно-тренировочный полет. Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта. На земле никто не пострадал. Причиной крушения, по предварительным данным, мог стать отказ двигателя.