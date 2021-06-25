 

Обнаружено место крушения пропавшего в Архангельской области самолета

25.06.2021, 0:38, Новости дня
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Пропавший со связи легкомоторный самолет в Архангельской области потерпел крушение, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Самолет обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас», – приводит слова источника ТАСС.

В МЧС добавили, что пилот и летчик-наблюдатель в сознании.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, самолет сгорел. «Из пассажиров – один может ходить, другой нет. Их везут в больницу на вертолете», – сказал он.

Накануне в Верхнетоемском районе Архангельской области пропал легкомоторный самолет, проводивший авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки. В предполагаемый район поиска отправилась группа спасателей на вертолете Ми-8.



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