Обнаружено место крушения пропавшего в Архангельской области самолета

Пропавший со связи легкомоторный самолет в Архангельской области потерпел крушение, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Самолет обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас», – приводит слова источника ТАСС.

В МЧС добавили, что пилот и летчик-наблюдатель в сознании.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, самолет сгорел. «Из пассажиров – один может ходить, другой нет. Их везут в больницу на вертолете», – сказал он.

Накануне в Верхнетоемском районе Архангельской области пропал легкомоторный самолет, проводивший авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки. В предполагаемый район поиска отправилась группа спасателей на вертолете Ми-8.