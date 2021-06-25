 

В Украину приедут специалисты по санкциям из США – Данилов

25.06.2021, 0:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время [пандемии] COVID-19. Скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать”, – сказал Данилов. 

Секретарь СНБО говорил, что под санкциями США находится 134 украинца: против 130 ограничения ввел минфин, против четырех – Госдеп. 

Он уточнил, что США ввели санкции против тех украинцев, которые причастны к оккупации Россией Крыма в 2014 году, киберпреступности, нарушениям прав человека (по закону Магнитского), а также против лиц, причастных ко вмешательству в выборы в США. 

“Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались. По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и через определенный промежуток времени будет проведено заседание СНБО, и в случае необходимости будет принято соответствующее решение нашего совета относительно введения против этих людей санкций со стороны Украины”, – добавил Данилов.

Контекст:

11 января 2021 года министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.

5 марта США ввели визовые ограничения против бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи. Им запрещен въезд в США.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Times – «в армии меня любят» — Трамп отрицает, что оскорблял военных США

08.07 / Новый кроссовер Toyota Wildlander обогнал по популярности Kia Sportage

04.11 / Трамп заявил о победе на выборах

21.12 / Песков: Санкции США против “Северного потока – 2” – элемент гибридной войны

02.08 / На норвежском круизном лайнере зафиксировали вспышку COVID-19

11.05 / Гарнитура PlayStation VR 2 получит 4K‑дисплей и тактильную отдачу

26.09 / В РФ одобрен проект общенационального плана восстановления экономики

03.12 / «Краснодар» обыграл «Ренн» в футбольной Лиге чемпионов

02.10 / Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату

11.06 / Чехия собралась призвать НАТО подтвердить политику «устрашения» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика