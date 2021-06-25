В Украину приедут специалисты по санкциям из США – Данилов

“Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время [пандемии] COVID-19. Скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать”, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО говорил, что под санкциями США находится 134 украинца: против 130 ограничения ввел минфин, против четырех – Госдеп.

Он уточнил, что США ввели санкции против тех украинцев, которые причастны к оккупации Россией Крыма в 2014 году, киберпреступности, нарушениям прав человека (по закону Магнитского), а также против лиц, причастных ко вмешательству в выборы в США.

“Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались. По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и через определенный промежуток времени будет проведено заседание СНБО, и в случае необходимости будет принято соответствующее решение нашего совета относительно введения против этих людей санкций со стороны Украины”, – добавил Данилов.

Контекст:

11 января 2021 года министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.

5 марта США ввели визовые ограничения против бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи. Им запрещен въезд в США.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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