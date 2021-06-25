 

Зеленский: Мы находимся в плане Б по Донбассу

25.06.2021, 0:34, Новости дня
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“Что касается альтернативных планов… Мы же не о буквах, об альтернативных планах [говорим]. Относительно плана Б – мы в нем, я считаю, находимся”, – сказал Зеленский. 

В декабре 2019 года Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это “стена”, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а “что-то другое”.

По словам президента, сейчас звучат предложения рассмотреть такой вариант. 

“Тем, кто предлагает стену как план Б или план С, неважно, в любом формате… Стена – это не просто слова. Стена – во всех отношениях, коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием “Вода Донбасса”? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Обход нам говорят сделать. Мы сделаем, но не для того, чтобы отключить людей от воды”, – сказал он. 

Зеленский подчеркнул, что стена – это полное расторжение отношений “в том или ином виде”.  

“Я считаю, что этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины. Поэтому когда я говорил, что для нас очень важно уметь выражать свое мнение и решение, что нужен закон о референдуме, это одна из причин. Да, если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат – будет он работать или нет – если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины”, – добавил президент.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О готовности строить стену между временно оккупированным Донбассом и подконтрольной Киеву территорией, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак (тогда был помощником Зеленского) перед саммитом “Нормандской четверки” в Париже 5 декабря 2019-го. Он говорил, что это возможно, если переговоры в нормандском формате в Париже будут безуспешными.

Позже глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия назвал метафорой слова Ермака о стене на Донбассе. “Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются”, – уточнил он.

9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. 

Уже в ноябре 2020 года спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович говорил, что ключевой тезис альтернативного плана, который обсуждается неофициально, – введение миротворцев на временно оккупированные территории.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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