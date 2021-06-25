Грибаускайте: Рецептов борьбы с олигархами нет. Это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех

“Рецептов нет, это будет бесконечная, тяжелая и болезненная борьба с постоянными потерями для всех. Но такая борьба имеет большой смысл. Мелкая коррупция – это одно, но когда она становится политической – это очень опасно”, – заявила политик.

По ее словам, олигархи думают только о себе, а не о будущем страны.

“И это не только влияет на развитие страны, но и искажает и коррумпирует всю политическую систему. Политики, которые работают на деньги олигархов, принимают законы, которые важны не для страны, а для будущего олигархических империй”, – сказала она.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект об олигархах внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно документу, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня анонсировал вынесение на всеукраинский референдум вопроса о статусе олигархов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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