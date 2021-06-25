 

Зеленский: Ермак – мощный менеджер. Не “бла-бла-бла”, а реальный патриот

25.06.2021, 0:34, Новости дня
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“Господин Ермак – реально мощный менеджер, и не на словах, не “бла-бла-бла”, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7, только ради Украины. Он пришел со мной, уйдет со мной. Он не будет оставаться на любых должностях”, – заявил Зеленский. 

Так он отреагировал на слова ведущей Натальи Мосейчук, которая спросила, является ли Ермак “системой противовоздушной обороны “Купол” для президента. 

“Господин Ермак был со мной с самого начала, но не на этой должности. Меняем людей, потому что люди меняются, и это их большая проблема. К сожалению, политика меняет людей. К сожалению, политика – это большой соблазн”, – добавил Зеленский. 

Он сказал, что Ермак с ним “не просто так”.

“Я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляет и предоставила мне информацию обо всем моем окружении, всех моих людях. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, что я бы не хотел потом потерять того или иного человека. К Ермаку ноль вопросов у СБУ, ноль вопросов у украинской разведки”, – подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос Мосейчук.

Контекст:

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

Первым главой администрации Зеленского (сначала это была Администрация Президента, потом ведомство переименовали в Офис президента) был юрист и экономист Андрей Богдан. 11 февраля 2020 года Зеленский уволил главу Богдана и назначил Ермака главой ОПУ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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