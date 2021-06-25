 

Военный эксперт назвал “вагнеровцев” современными Робин Гудами

25.06.2021, 0:26, Разное
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Западные чиновники регулярно выражают обеспокоенность в связи с работой «ЧВК Вагнера» в тех регионах, где США и их партнеры теряют свое влияние. Недавно на сайте американского госдепа появилось заявление представителя администрации президента США. Он усомнился в том, что «вагнеровцы» являются частной компанией, поскольку они «выполняют стратегические цели России в Черной Африке и на юге Средиземноморья».

Писатель и военный эксперт Алексей Суконкин объяснил, какие детали упускают западные политики в вопросах работы «ЧВК Вагнера». По его словам, бойцы ничего не согласовывают с российским руководством и не получают никаких команд. Они действуют так, как считают нужным и не застрахованы от ошибок. Однако сейчас «ЧВК Вагнера» грамотно рассчитывает риски и даже в сложнейших ситуациях выходит сухим из воды.

«И даже события февраля 2018 года в провинции Дейр-эз-Зор, какими бы трагичными они не были, вскрыли систему принятия решений американскими военными и сделали «ЧВК Вагнера» еще сильнее. При этом «вагнеровцы» не всегда действуют разумно, часто это просто игра, что показывает их полную автономность от российского государства. Они своего рода Робин Гуды», – полагает Суконкин.

Он объяснил, что западные страны теряют свое влияние в Африке и не могут взять на себя ответственность за свою недальновидную стратегию в отношении стран континента. Поэтому Вашингтон вынужден искать причину поражения во внешних факторах.

«ЧВК Вагнера» показала себя эффективной структурой, которая позволила африканским лидерам действовать в интересах своего народа, без оглядки на Запад. Такая эффективность обусловлена автономностью «вагнеровцев».

«К тому же «ЧВК Вагнера» невероятно эффективна, потому что это бизнес-структура. Опять же, государственная структура не может быть настолько эффективной, поскольку у нее нет автономности и необходимо постоянно все согласовывать», – заключил Суконкин



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