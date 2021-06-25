 

На Украине назвали “опасным отклонением” идею Меркель позвать Россию на саммит ЕС

25.06.2021, 0:26, Разное
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Россия перестала принимать участие в саммитах Евросоюза в 2014 году. Тогда же Брюссель и начал пропагандировать свою политику санкций в отношении Москвы.

Идею снова пригласить Россию на саммит озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она считает, что европейские страны должны поддерживать диалог с Москвой, как это сделал американский лидер Джо Байден. По мнению Меркель, это важно для безопасности и стабильности Европы в том числе.

В МИД Украины такую идею не поддержали. 24 июня на переговорах глав МИД Украины, Молдовы и Грузии с представителем Евросоюза по безопасности украинский дипломат заявил, что идея Меркель является “опасным отклонением” от санкционного курса. По мнению Дмитрия Кулебы, это грозит рисками. Он заявил, что нельзя возобновлять диалог с Москвой без каких-либо продвижений с ее стороны.

Кулеба добавил, что такая тактика может только подорвать политику непризнания и эффективности санкций, а у Москвы и вовсе отбить охоту выполнять Минские соглашения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией учения НАТО, которые скоро начнутся на Украине.



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