Глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram

В ряде стран произошел сбой в работе социальной сети Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Нидерландов. Сообщившие о неполадках пользователи жалуются на проблемы с загрузкой ленты новостей, входом в свой аккаунт и загрузкой сайта соцсети, передает ТАСС.

Накануне в США произошел сбой в работе Facebook и Instagram. Кроме того, в прошлый четверг произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter.

8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.