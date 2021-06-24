Политолог Евгений Минченко назвал способ прорвать блокаду Крыма после возмущений Украины в ПАСЕ

Политолог Евгений Минченко назвал способ прорвать блокаду Крыма после возмущений Украины в ПАСЕ. По его мнению, Украина из-за своей несговорчивости рискует потерять новые территории.

После референдума в Крыму в марте 2014 года официальный Киев до сих пор отказывается признавать его результаты, считая полуостров по-прежнему своей территорией. Власти Украины организовали блокаду поставок электроэнергии и водоснабжения в Крым. Российские политики уже не в первый раз пытаются призвать к ответу своих соседей, однако ни на уровне ООН, ни в ПАСЕ этого сделать не удалось. Не так давно делегация «Незалежной» в очередной раз выразила Европе свое возмущение действиями России. О том, как прервать водную блокаду полуострова, пояснил директор международного института Евгений Минченко.

Напомним, накануне руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой обратился к Комитету министров СЕ с требованием дать официальную оценку действиям Украины. В своем заявлении он подчеркнул недопустимость продуктовой, водной и энергетической блокады Крыма. В своей аргументации Толстой напомнил об уставе ООН, а также основных правах человека. Такое высказывание было с возмущением встречено делегатами от Украины. Так, Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале даже выступил с оскорблениями относительно своего российского коллеги.

Между тем, как США, так и ЕС пытаются замалчивать проблему. Перекрытие Северо-Крымского канала грозит масштабной гуманитарной катастрофой, чего упорно не замечают высокие чиновники Запада. По мнению Евгения Минченко, Украину можно все же заставить прекратить перекрытие шлюзов. Однако такой метод мгновенно вызовет новые и более жесткие санкции по отношению к РФ. Действенным способом для обеспечения полуострова водой политолог считает территориальное увеличение России. Кремлю необходимо присоединить те области, через которые проходят водные артерии. Это сделает невозможным их дальнейшую блокировку, и даст жителям Крыма долгожданную влагу.

Источник: inforeactor.ru