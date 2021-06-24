Представители прокуратуры в суде по делу MH17 обвинили адвокатов Пулатова в затягивании процесса

Сторона обвинения отметила, что в этом нет необходимости. Нидерландский прокурор Тайс Бергер отметил, что адвокаты Пулатова уже не раз требовали опросить экспертов концерна”Алмаз-Антей”, хотя это уже было сделано. Он подчеркнул, что продолжение опрашивания экспертов, в частности, относительно места запуска ракеты, пока не будет ответов, которых хотят адвокаты, не относится к правам защиты.

Также адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхате вспомнила о видео, на котором бизнесмен Игорь Коломойский якобы говорил о сбитом самолете. Она заявила, что защита не нашла этого видео в материалах дела, и спросила у стороны обвинения, исследовались ли заявления Коломойского.

Прокурор отметил, что защита Пулатова предоставила ссылку на видео с Коломойским, где он, по словам представителей Пулатова, якобы говорит о сбивании MH17. Однако защита Пулатова не объяснила, как изучение этого видео касается их клиента, поэтому сторона обвинения попросила отклонить это ходатайство.

Представитель прокуратуры Манон Риддербекс заявила, что данное интервью старое, не содержит никакого признания по делу о сбитом самолете, а проект ЕС по противодействию фейкам признал его “дезинформацией”, сообщила “Немецкая волна”.

Также представитель обвинения упрекнула адвокатов Пулатова в “стратегии меняющейся цели”, то есть в заявлении новых и новых ходатайств по второстепенным, с точки зрения обвинения, аспектам с целью затягивания процесса. Сабина тен Дуссхате, как сообщает “Немецкая волна”, ранее неоднократно отвергала обвинения в затягивании процесса и объясняла многочисленные ходатайства желанием добросовестно выполнять свою работу.

Следующее заседание запланировано на 8 июля. На нем суд, в частности, огласит решения по ходатайствам адвокатов Пулатова.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

7 июня суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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