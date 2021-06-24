 

Грибаускайте: После Майдана вы стали Украиной – независимым, самостоятельным государством, со своими языком, историей, болью и злодеями

24.06.2021, 23:36, Новости дня
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“Думаю, вы перешли Рубикон во время Майдана…. Даже неважно, как этот путь вы будете называть, вы просто стали украинцами, после Майдана вы стали Украиной – независимым, самостоятельным государством, со своим языком, своей историей, своей болью, своими злодеями и тому подобное. Но это ваше. Не навязанное, не привнесенное. И хорошее, и плохое – это все ваше, с чем вы сможете бороться, что сможете изменить. Вы – украинцы, и это самое большое достижение за последнее время”, – сказала она.

Политик отметила, что после распада СССР Украина долгое время оставалась в сфере влияния России и на нее влиял именно “российский путь олигархизации страны, который превратился в антидемократическую клептократию”. Но после Революции достоинства, по ее словам, все изменилось.

“После Майдана ваша страна и люди резко и открыто сформулировали совсем другие цели государства. Украинцы проливают за это кровь в течение последних семи лет. Это ваша сила. Глядя, как ваши люди стремятся к другому будущему страны, для нас это долг – помочь вам, и мой личный долг также. Нам, литовцам, было легче: мы росли от поколения к поколению с мыслью о том, что мы оккупированы и должны бороться за независимость. Ваши поколения немного иначе смотрели на историю и на связь со славянским соседом. Поэтому наиболее важное и отрадное – то, что украинцы по-настоящему обрели свою идентичность. Я очень рада, что молодое поколение видит себя в совершенно другой Украине, свободной. И так в конце концов и будет, хотя может быть долго и мучительно”, – сказала экс-президент Литвы.

Контекст:

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

Грибаускайте была президентом Литвы с июля 2009 года по июль 2019-го.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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