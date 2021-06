В Майами частично обрушился 12-этажный жилой дом, около 99 человек пропали без вести. Видео

Видео обрушения части дома обнародовала WSVN в Twitter.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.

According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9

— WSVN 7 News (@wsvn) June 24, 2021

По словам Рамиреса, 53 человека спасли, еще 99 жителей дома числятся пропавшими без вести. Один человек погиб, как минимум 10 получили ранения.

Рамирес сказал, что пока рано говорить, находились ли все пропавшие без вести в здании в момент обвала, пишет Fox News. Спасатели сейчас разбирают завалы. Маршал пожарной охраны Флориды рассказал CNN, что пожарные слышали из-под обломков звуки, похожие на удары.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—