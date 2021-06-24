Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

Народная артистка СССР, балерина и балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева умерла в четверг в возрасте 92 лет. Об этом сообщили представители театра.

В Мариинке напомнили, что Моисеева присоединилась к труппе в далёком 1947 году и участвовала в жизни театра до конца жизни. Она была ученицей Агриппины Вагановой и первой исполнительницей партии в балете Юрия Григоровича “Легенда о любви”. Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и весь коллектив учреждения выразили свои соболезнования родным и близким артистки, передаёт телеканал “360”.