 

Умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

24.06.2021, 23:28, Разное
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Народная артистка СССР, балерина и балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева умерла в четверг в возрасте 92 лет. Об этом сообщили представители театра.

В Мариинке напомнили, что Моисеева присоединилась к труппе в далёком 1947 году и участвовала в жизни театра до конца жизни. Она была ученицей Агриппины Вагановой и первой исполнительницей партии в балете Юрия Григоровича “Легенда о любви”. Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и весь коллектив учреждения выразили свои соболезнования родным и близким артистки, передаёт телеканал “360”.



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