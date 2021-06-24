 

“Выстрел в ногу”: в Госдуме посмеялись над антироссийскими санкциями Зеленского

24.06.2021, 23:28, Разное
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Руководитель комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Леонид Слуцкий негативно оценил идею президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против российских банков. Депутат во время интервью изданию Lenta.ru назвал это решение “выстрелом в ногу и агонией”. Отмечается, санкции будут действовать в течение следующих трех лет.

Слуцкий заявил, что украинские власти не заинтересованы в том, чтобы Россия нормализовала отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами. Для этого они, по мнению политика, продвигают русофобскую повестку, чтобы акцентировать внимание на себе.

Можно предположить, что именно это стало причиной антироссийского решения Зеленского. Но это решение, как подчеркнул депутат Слуцкий, уже не повлияет на отношение российских властей к Незалежной. Он уверен, что двухсторонние отношения сейчас очень плохие, а Зеленский сделал еще один шаг для их полной “деградации”. Меж тем, политик заверил журналистов, что руководство нашей страны обязательно ответит на этот недружественный шаг украинского лидера.

Отметим, что под украинские санкции попали не только популярные среди граждан России банки, в числе которых Сбер, ВТБ и Газпромбанк, но и ведущие банки Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины продлил антироссийские санкции еще на три года. В списках в общей сложности указаны десятки российских банков.



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