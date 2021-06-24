Летом меняем состав косметички: чем опасно пользоваться, а о каких средствах нельзя забывать

Летние теплые деньки — это прекрасное время, чтобы освежить свою косметику. В статье разберемся, какие средства стоит в данный период времени использовать, чтобы справиться с жирным блеском и избежать преждевременного старения кожи.

Защищайте кожу от солнца

Благодаря результатам исследования американских ученых стало известно, что 85 % морщин появляется не из-за возраста, а совсем по другой причине. Причиной их появления является именно ультрафиолетовое излучение. Оно представляет опасность для нашей кожи в любое время года. Но в летний период увеличивается солнечная активность в несколько раз. По этой причине стоит использовать солнцезащитный крем не только во время отпуска, но и повседневно, находясь в городе. В осенне-зимний период будет достаточно фактора защиты 10-15 единиц. А вот в летнее время стоит выбирать средства с SPF 30.

Чтобы понять, что у вас в руках – солнцезащитный крем либо же «пустышка», стоит изучить состав. В нем обязательно должны быть химические (продукты камфоры, оксибензол, парсол) и физические (диоксид титана, оксид железа или цинка) фильтры.

Забудьте о масляных текстурах

В летний период стоит отказаться от жирных масел для тела и лица. Не следует применять данные средства даже в том случае, если у вас сухая кожа, которая склонна к раздражениям и шелушениям. Большинство данных косметических продуктов обладают комедогенными свойствами. То есть эти средства провоцируют выработку кожного сала и способствуют загрязнению пор кожи.

В летнее время есть и так масса причин, из-за чего происходит повышенное образование кожаного сала. Поэтому, если использовать средства с масляной текстурой, можно столкнуться с дополнительными проблемами с кожей (появятся акне, покраснения и черные точки).

Перед тем как использовать средство, тщательно изучите состав. В нем не должно быть таких компонентов, как оливковое, кокосовое, аргановое масло.

Увлажняющий спрей для лица

Основное преимущество средства – это то, что вы его наносите поверх уходовой косметики и макияжа. В летнее время влага быстрее испаряется. В результате этого возникает угроза раннего старения. Поможет исправить ситуацию именно спрей. Он поможет убрать сухость и улучшит цвет лица. Поэтому стоит его всегда летом носить с собой в сумочке.

Убираем жирный блеск

В летнее время года активизируются сальные железы. Поэтому в такой период повышенная выработка кожного сала – это норма. Но, безусловно, не стоит пускать все на самотек. Стоит все контролировать, так как избыток сального секрета забивает расширенные поры. По этой причине могут периодически возникать комедоны и прыщи.

Для решения данной проблемы стоит регулярно глубоко очищать поры и затем сужать их. Для того чтобы справиться с первой задачей, следует использовать детокс-маски. В составе таких средств есть уголь либо же глина.

Данные компоненты будут выталкивать из пор накопившийся сальный секрет. Также эти ингредиенты подавляют активность желез и осветляют «черные точки».

Параллельно стоит использовать тоники на основе масла чайного дерева и салициловой кислоты. Это также поможет сузить поры.

Пересмотрите используемую косметику

В любое время года не полезно накладывать на лицо кучу косметики. Особенно это касается летнего периода. Чтобы не было воспалений, следует каждые два часа поправлять свой мейкап. Также следует часть уходовых средств оставить до более прохладного периода, до осени. Особенно если вы привыкли пользоваться многоступенчатой системой.

Мицеллярная вода, увлажняющий крем либо же ампулы (сыворотка), тонер – это все, что нужно для базового ухода летом. Использование большого количества уходовых средств усложняет проникновение кислорода в эпидермис.