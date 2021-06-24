Пилинг с фруктовыми кислотами дома: важная разница между AHA и BHA

Кожа лица достаточно часто меняет свой привлекательный цвет, становится тусклой и серой, особенно в холодные месяцы. Однако справиться с этой проблемой можно с помощью проведения пилинга с применением фруктовых кислот. Такое отшелушивание помогает уменьшить морщины и вернуть коже красивый и здоровый вид.

Что такое пилинг с фруктовой кислотой?

В последнее время в косметологической промышленности все чаще используются кислоты натурального или синтетического происхождения. Источником такой кислоты являются различные фрукты, например, такие как яблоки или лимоны.

Также кислоты содержит вино, мед и ревень. Входящие в их состав ферменты стимулируют процесс обновления кожных покровов. Во многих косметических продуктах используется гликолевая кислота, которую получают из сахарного тростника. Этот вид кислоты считается чистым и хорошо переносимым.

Узнать, содержит ли пилинг в своем составе фруктовую кислоту, можно, если посмотреть на упаковку. Там должно быть указано АНА. Эта фруктовая кислота используется для удаления омертвевших клеток. В сочетании с АНА достаточно часто используется ВНА.

В чем разница между АНА и ВНА?

В состав некоторых косметических пилингов входят оба вещества. Нужно знать, в чем разница между ними.

АНА, или альфа-гидроксикислота, представляет собой фруктовую кислоту, которая обладает обновляющим и увлажняющим действием.

ВНА, или бета-гидроксикислота, представляет собой салициловую кислоту. Она обладает противовоспалительным и антимикробным действием. ВНА борется с различными дефектами кожных покровов, в частности, такими как черные точки, прыщи и расширенные поры. Оба этих компонента помогают сделать кожу красивой и безупречной.

Как фруктовая кислота действует на кожу?

Пилинг косметическим средством, содержащим АНА и ВНА, способствует очищению загрязнений с кожных покровов, а также помогает устранить прыщи и черные точки. Кислота разжижает омертвевшие клетки кожи, стимулируя их обновление и нормализуя кровообращение.

В результате кожные покровы становятся более упругими, мелкие морщинки разглаживаются, а также исчезают повреждения от солнца и пигментные пятна. В сочетании с ВНА фруктовая кислота проникает глубоко в кожу и оказывает антивозрастное воздействие.

Как правильно использовать пилинг?

Длительное лечение фруктовой кислотой может проводить только дерматолог, так как концентрация АНА в профессиональных косметических продуктах слишком высокая для безопасного использования в домашних условиях. Однако есть составы, которые можно применять дома самостоятельно.

Перед использованием косметического средства нужно изучить инструкцию, чтобы точно знать, как наносить продукт. Обычно его следует втирать в очищенную кожу, а затем смывать.

Как часто нужно делать пилинг?

То, как часто можно использовать пилинг или очищающее средство, изготовленное на основе фруктовых кислот, зависит от индивидуальной переносимости. Изначально нужно использовать продукт каждые 3 дня, а затем увеличивать частоту. При нормальной переносимости пилинга можно применять его через день, а для лечения кожных покровов – ежедневно.

Однако если после применения этого средства на коже появляется высыпание или сильное покраснение, нужно отказаться от использования косметики с кислотами. Поскольку пилинг удаляет омертвевшие частички кожи, после проведения процедуры отшелушивания нужно нанести солнцезащитный крем.

Преимущества пилинга

Это средство помогает улучшить текстуру кожных покровов, убрать омертвевшие клетки.

Пилинг можно применять дома. Ежемесячное использование профессионального средства с фруктовыми кислотами гарантирует невероятные результаты.

Недостатки пилинга

Кожа должна медленно привыкать к активным компонентам, чтобы не возникало раздражения или аллергии.

После нанесения может быть незначительное покраснение, которое в течение часа проходит. Кожа становится более восприимчивой к вредным ультрафиолетовым лучам.